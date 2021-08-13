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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.08.2021 14:53



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
2021 / 017
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957947


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VKING 7,60 4.478.462 % 9,99  
SUMAS 81,00 1.223.932 % 9,98  
ISKPL 41,70 83.921.988 % 9,97  
IZFAS 6,20 5.705.150 % 9,93  
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Riyal 2,2666 2,2779 % -0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 24,11  
Altın Gr. 487 487 5,90  
Cumhuriyet 3.233 3.282 27,00  
Tam 3.219 3.302 30,94  
Yarım 1.556 1.597 14,96  
Çeyrek 780 799 7,48  
Gümüş.Ons 23,72 23,75 0,55  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,14  
B. Petrol 70,52 70,52 -0,79  
Seans Raporu 18:05
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