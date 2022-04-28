***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 16:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
2022 / 012
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024837
BIST
16:432.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,15
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
16:4314,7781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0303
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:4315,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0593
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:43896,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,44
|Açılış
|: 896,47
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BOSSA
|44,00
|23.682.993
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.455.908
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.728.088
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.883.116
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|585.747.087
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.411.911
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|45.173.908
|% -8,52
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|THYAO
|40,78
|5.052.071.552
|% 0,69
|
|GARAN
|15,01
|1.918.686.131
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,03
|1.375.380.121
|% -1,31
|
|SISE
|17,88
|1.246.141.479
|% 0,34
|
|EREGL
|33,56
|1.222.183.453
|% -2,27
|
|ALBRK
|1,27
|486.692.685
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,67
|885.108.048
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,94
|1.180.721.358
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,20
|228.719.228
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,03
|1.375.380.121
|% -1,31
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7703
|14,7763
|% -0,22
|
|Euro
|15,5581
|15,5731
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,3066
|18,3984
|% -1,16
|
|Frank
|15,0934
|15,1843
|% -0,82
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% -0,31
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|1,60
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.935
|6.083
|-44,05
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-21,31
|
|Çeyrek
|1.439
|1.471
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,07
|
Seans Raporu
16:40
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16:55TSGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 227, 057 adet işlem
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16:54BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 969 adet işlem
-
16:52XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 29, 213.00 milyon TL de
-
16:51TTKOM
Yüzde -15.18 oranında düşüşle 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 112, 398 adet işlem
-
16:50BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 381, 452 adet işlem