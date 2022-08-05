***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.08.2022 17:18
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2022
Karar Sayısı
2022/017
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052417
BIST
17:112.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 29,84
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.758
En Düşük
2.707
17:1117,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:1118,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0855
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:111.026,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,61
|Açılış
|: 1.026,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DAPGM
|35,42
|81.223.485
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.726.024
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.404.016
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|6.412.308
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|113.458.806
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.354.403
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,02
|37.731.103
|% -9,79
|
|KRPLS
|7,59
|865.948.832
|% -8,11
|
|OZKGY
|7,30
|37.066.426
|% -7,24
|
|THYAO
|56,60
|4.115.247.126
|% 2,35
|
|AKBNK
|9,47
|1.837.795.363
|% 3,95
|
|EKGYO
|3,54
|1.752.263.069
|% 9,60
|
|YKBNK
|5,27
|1.732.112.369
|% 4,15
|
|SISE
|23,54
|1.609.785.839
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,54
|1.752.263.069
|% 9,60
|
|TSKB
|3,27
|1.565.017.354
|% 5,14
|
|YKBNK
|5,27
|1.732.112.369
|% 4,15
|
|ODAS
|4,00
|1.340.280.313
|% -2,91
|
|SKBNK
|2,21
|646.079.425
|% 9,95
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9557
|17,9654
|% 0,31
|
|Euro
|18,2751
|18,2888
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,5763
|21,6845
|% -0,66
|
|Frank
|18,5995
|18,7115
|% -0,45
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,32
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-13,17
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.947
|-30,00
|
|Tam
|6.871
|6.929
|-61,00
|
|Yarım
|3.348
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,49
|
Seans Raporu
17:11
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17:26EKGYO
Yüzde 9.60 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 892, 475 adet işlem
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17:25DAGHL
Yüzde 4.99 oranında artışla 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 689 adet işlem
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17:24FONET
Yüzde 8.82 oranında artışla 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 812 adet işlem
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17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 22 artarak (% 1.45 ) 2, 964
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, YKBNK