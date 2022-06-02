***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.06.2022 12:03
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034189
BIST
12:272.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,55
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:2716,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0750
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:2717,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2127
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7087
En Düşük
17,4621
12:27981,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,37
|Açılış
|: 981,59
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,65
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:25
|HEDEF
|6,30
|19.103.135
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.887.996
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|MAGEN
|11,49
|76.195.934
|% 9,43
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|PSGYO
|12,09
|177.410.617
|% -6,71
|
|IHLGM
|0,75
|19.108.990
|% -3,85
|
|INVEO
|35,34
|23.033.648
|% -2,64
|
|DAPGM
|30,90
|11.739.835
|% -2,46
|
|PSGYO
|12,09
|177.410.617
|% -6,71
|
|YYLGD
|13,50
|127.186.840
|% 5,47
|
|BERA
|10,55
|94.272.561
|% 3,43
|
|ESEN
|33,94
|87.608.192
|% 5,14
|
|MAGEN
|11,49
|76.195.934
|% 9,43
|
|PSGYO
|12,09
|177.410.617
|% -6,71
|
|YYLGD
|13,50
|127.186.840
|% 5,47
|
|MOBTL
|1,69
|16.049.473
|% 0,00
|
|MAGEN
|11,49
|76.195.934
|% 9,43
|
|HUNER
|2,60
|13.985.356
|% -0,76
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4631
|16,4679
|% 0,46
|
|Euro
|17,6618
|17,7081
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,5918
|20,6951
|% 0,92
|
|Frank
|17,0805
|17,1834
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3767
|4,3987
|% 0,44
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,53
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|30,00
|
|Tam
|6.491
|6.654
|34,02
|
|Yarım
|3.137
|3.219
|16,45
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,53
|