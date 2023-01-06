***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2023 14:25
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Fon Risk Değeri Değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095111
BIST
17:045.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 245,59
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.365
En Düşük
4.961
17:0418,7624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0419,7563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0081
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:041.115,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.115,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:03
|BRKVY
|28,82
|41.817.435
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.766.368
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.839.808
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,78
|34.767.273
|% -9,24
|
|MARTI
|5,01
|118.899.228
|% -8,58
|
|ADEL
|125,40
|124.733.612
|% -8,53
|
|ULUSE
|190,10
|50.030.124
|% -6,12
|
|EREGL
|42,04
|10.984.902.341
|% 4,89
|
|THYAO
|141,70
|9.630.366.479
|% 4,81
|
|ASELS
|62,50
|7.639.576.393
|% 6,11
|
|KRDMD
|19,50
|6.185.764.712
|% 8,33
|
|EKGYO
|9,18
|4.947.986.968
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.947.986.968
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,50
|6.185.764.712
|% 8,33
|
|YKBNK
|10,96
|3.100.008.008
|% 4,58
|
|EREGL
|42,04
|10.984.902.341
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,89
|673.984.178
|% 5,86
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7526
|18,7620
|% -0,01
|
|Euro
|19,7477
|19,7607
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,2961
|22,4079
|% 0,03
|
|Frank
|19,9704
|20,0908
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9769
|5,0019
|% -0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|8,50
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.572
|7.635
|47,00
|
|Yarım
|3.667
|3.732
|23,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.866
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,24
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,92
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18PRKME
Yüzde 8.94 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 006 adet işlem
-
17:16AHGAZ
Yüzde 8.87 oranında artışla 93.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 569, 036 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
-
17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de
-
17:14YYLGD
Yüzde 7.43 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 475 adet işlem