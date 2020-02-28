***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
28.02.2020 17:42
***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 28.02.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Portföy Yönetim Şirketi
FON KODU
FON ÜNVANI
FON ISIN
KARŞILIK AYRILAN TARİH
ÖDEME KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
AED
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYATAM00010
10.12.2018
0,001290301963
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBG
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
TRYISMD00266
8.08.2017
0,000151733715
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBR
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
TRYISMD00274
8.08.2017
0,000127068050
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
SUB
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYDUUM00028
7.12.2018
0,001129033771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822863
BIST
17:58105.857
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.561,02
|Açılış
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17:586,2420
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|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
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6,2574
En Düşük
6,1998
17:586,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:58324,77
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
329,34
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.756.197
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,88
|17.650.156
|% 11,87
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,83
|61.939.525
|% 8,57
|
|AVGYO
|1,52
|52.132.806
|% -11,11
|
|VERUS
|19,57
|4.717.179
|% -10,80
|
|BAGFS
|14,35
|16.793.041
|% -10,54
|
|BUCIM
|3,44
|1.692.846
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,78
|1.670.646.324
|% -3,05
|
|ASELS
|27,70
|1.081.889.191
|% -1,00
|
|GARAN
|9,50
|580.999.196
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,77
|317.077.251
|% -6,10
|
|ODAS
|1,94
|266.275.587
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|221.978.236
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|176.366.978
|% -5,43
|
|THYAO
|11,78
|1.670.646.324
|% -3,05
|
|ODAS
|1,94
|266.275.587
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|265.265.750
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9814
|8,0214
|% 0,13
|
|Frank
|6,4247
|6,4634
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6580
|1,6663
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-27,93
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|50,02
|50,02
|-1,71
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
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17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem