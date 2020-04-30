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***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

30.04.2020 15:41
GÜNCEL HABERLER



***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın İletişim Yetkilileri,
  
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.04.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
  
Saygılarımızla,
  
 
                                                                                    
   Portföy Yönetim Şirketi
   FON KODU
   FON ÜNVANI
   FON ISIN
   KARŞILIK AYRILAN TARİH
   ÖDEME KATSAYISI

   Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
   AED
   ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
   TRYATAM00010
   10.12.2018
    0,000498025211

   Azimut Portföy Yönetimi  A.Ş.
   IBG
   AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ  A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
   TRYISMD00266
   8.08.2017
   0,000058565513

   Azimut Portföy Yönetimi  A.Ş.
   IBR
   AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ  A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
   TRYISMD00274
   8.08.2017
   0,000049045191

   Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. 
   SUB
   ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
   TRYDUUM00028
   7.12.2018
   0,000435779498





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841569


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EGCYH 0,44 968.369 % 10,00  
MAALT 76,55 10.836.434 % 9,99  
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Sterlin 8,7721 8,8161 % 1,52  
Frank 7,1963 7,2397 % 1,24  
Riyal 1,8554 1,8647 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 -25,78  
Altın Gr. 379 379 -4,04  
Cumhuriyet 2.427 2.484 -28,70  
Tam 2.491 2.544 -29,40  
Yarım 1.213 1.244 -14,40  
Çeyrek 609 622 -7,20  
Gümüş.Ons 14,93 14,96 -0,36  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,10  
B. Petrol 25,71 25,71 1,49  
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