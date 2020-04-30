***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
30.04.2020 15:41
***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.04.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Portföy Yönetim Şirketi
FON KODU
FON ÜNVANI
FON ISIN
KARŞILIK AYRILAN TARİH
ÖDEME KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
AED
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYATAM00010
10.12.2018
0,000498025211
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBG
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
TRYISMD00266
8.08.2017
0,000058565513
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBR
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
TRYISMD00274
8.08.2017
0,000049045191
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
SUB
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYDUUM00028
7.12.2018
0,000435779498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841569
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0825
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6683
En Düşük
7,5375
18:05378,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,12
|Açılış
|: 378,74
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7721
|8,8161
|% 1,52
|
|Frank
|7,1963
|7,2397
|% 1,24
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-25,78
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.484
|-28,70
|
|Tam
|2.491
|2.544
|-29,40
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-14,40
|
|Çeyrek
|609
|622
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|1,49
|
Seans Raporu
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