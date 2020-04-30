***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın İletişim Yetkilileri,Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.04.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.Saygılarımızla,Portföy Yönetim ŞirketiFON KODUFON ÜNVANIFON ISINKARŞILIK AYRILAN TARİHÖDEME KATSAYISIAta Portföy Yönetimi A.Ş.AEDATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONTRYATAM0001010.12.20180,000498025211Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.IBGAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FONTRYISMD002668.08.20170,000058565513Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.IBRAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİTRYISMD002748.08.20170,000049045191Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.SUBÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FONTRYDUUM000287.12.20180,000435779498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841569BIST