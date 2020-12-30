***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
30.12.2020 17:14
***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.12.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Portföy Yönetim Şirketi
FON KODU
FON ÜNVANI
FON ISIN
KARŞILIK AYRILAN TARİH
ÖDEME KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
AED
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYATAM00010
10.12.2018
0,001600067402
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBG
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
TRYISMD00266
8.08.2017
0,000188160624
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBR
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
TRYISMD00274
8.08.2017
0,000157573512
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
SUB
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYDUUM00028
7.12.2018
0,001400082471
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895705
BIST
17:301.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:307,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:309,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:30445,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,92
|Açılış
|: 445,83
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|405.575.422
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.576.404
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|KRONT
|33,50
|37.927.261
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,95
|16.663.395
|% -8,17
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,50
|7.574.325
|% -6,43
|
|PKENT
|836,00
|670.943
|% -5,47
|
|IDEAS
|13,38
|4.284.015
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,35
|3.279.229.402
|% 9,03
|
|ASELS
|18,43
|2.269.683.254
|% 2,96
|
|GARAN
|10,29
|1.744.873.012
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,35
|1.630.835.337
|% 2,20
|
|HALKB
|5,64
|1.412.612.635
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|695.268.526
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.412.612.635
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,74
|1.149.110.708
|% 1,94
|
|ODAS
|3,96
|887.662.926
|% 2,86
|
|KRDMD
|5,79
|1.202.903.344
|% 2,48
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3783
|% -0,23
|
|Euro
|9,0332
|9,0548
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9854
|10,0355
|% 0,35
|
|Frank
|8,3137
|8,3638
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,25
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|
Seans Raporu
17:30
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17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, MGROS, EKGYO
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, HALKB
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 22 artarak (% 1.47 ) 1, 331
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, ARZUM, SILVR, VKING, KSTUR, UMPAS, VANGD, SNKRN, KRONT, INTEM
-
17:41
MSGYO, SNKRN, DOCO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında