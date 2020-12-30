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***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

30.12.2020 17:14



***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.12.2020 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
  
Saygılarımızla, 
                                                                                 
   Portföy Yönetim Şirketi
   FON KODU
   FON ÜNVANI
    FON ISIN
   KARŞILIK AYRILAN TARİH
   ÖDEME KATSAYISI

   Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
   AED
   ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN  FON
   TRYATAM00010
   10.12.2018
   0,001600067402

    Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
 
    IBG 
 
   AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST  ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
   TRYISMD00266
   8.08.2017
    0,000188160624
 

    Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
 
       
 IBR
 
   AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST  ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
    TRYISMD00274
 
    8.08.2017
 
    
 0,000157573512
 

   Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
   SUB
   ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN  FON
    TRYDUUM00028
 
  7.12.2018
   0,001400082471






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895705


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DOCO 613,10 405.575.422 % 9,99  
BERA 19,26 135.576.404 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.600.013 % 9,99  
KRONT 33,50 37.927.261 % 9,98  
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Altın Ons 1.881 1.881 1,75  
Altın Gr. 446 446 -0,98  
Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 0,03  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
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