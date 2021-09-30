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***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

30.09.2021 15:13



***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.09.2021 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
    Portföy Yönetim Şirketi
    FON KODU
    FON ÜNVANI
     FON ISIN
    KARŞILIK AYRILAN TARİH
    ÖDEME KATSAYISI

    Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
    AED
    ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN  FON
    TRYATAM00010
    10.12.2018
    0,002234084835

      Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
 
        IBG
 
 
    AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA  BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
    TRYISMD00266
    8.08.2017
     0,000262718339

      Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
 
          IBR
 
 
 
    AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI  MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
      TRYISMD00274
 
      8.08.2017
 
       0,000220011143
 

    Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
    SUB
    ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN  FON
      TRYDUUM00028
 
        7.12.2018
 
    0,001954857500





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965877


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Tam 3.293 3.376 7,79  
Yarım 1.591 1.633 3,77  
Çeyrek 798 816 1,89  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,30  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,03  
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