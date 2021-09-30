***SUB* *IBR* *AED* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
30.09.2021 15:13
***SUB******IBR******AED******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, IBG, IBR, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.09.2021 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Portföy Yönetim Şirketi
FON KODU
FON ÜNVANI
FON ISIN
KARŞILIK AYRILAN TARİH
ÖDEME KATSAYISI
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
AED
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYATAM00010
10.12.2018
0,002234084835
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBG
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
TRYISMD00266
8.08.2017
0,000262718339
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
IBR
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
TRYISMD00274
8.08.2017
0,000220011143
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
SUB
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYDUUM00028
7.12.2018
0,001954857500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965877
BIST
15:541.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:548,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,8300
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:5410,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3222
En Düşük
10,2389
15:54499,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,00
|Açılış
|: 499,75
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GARFA
|12,87
|4.529.068
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|135.894.077
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.102.229
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|292.991.364
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,65
|54.883.657
|% -8,37
|
|EUYO
|3,45
|2.333.621
|% -7,51
|
|OYLUM
|8,91
|34.065.396
|% -4,60
|
|GARAN
|9,23
|951.682.171
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|679.397.300
|% 0,73
|
|MAREN
|9,03
|676.603.194
|% 8,66
|
|THYAO
|13,97
|609.518.819
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,39
|435.003.170
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|435.003.170
|% -0,83
|
|GARAN
|9,23
|951.682.171
|% -0,11
|
|ODAS
|1,38
|133.707.456
|% 0,73
|
|SISE
|8,25
|679.397.300
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,49
|285.935.080
|% 8,72
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8450
|8,8473
|% -0,46
|
|Euro
|10,2648
|10,2692
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9320
|11,9918
|% 0,01
|
|Frank
|9,4833
|9,5405
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3512
|2,3630
|% -0,40
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,58
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|7,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,77
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,48
|
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