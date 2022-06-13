***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 14:10
***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Kalyoncu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036914
BIST
14:202.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,61
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:2017,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1605
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:2018,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1141
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:201.030,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.030,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|55,45
|2.505.248
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,36
|26.063.085
|% 9,01
|
|EUREN
|23,42
|289.091.895
|% 8,43
|
|FONET
|14,09
|119.749.657
|% 7,97
|
|TSGYO
|5,48
|72.415.544
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,49
|70.591.673
|% -6,21
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,02
|3.270.024.589
|% 0,69
|
|EREGL
|31,74
|1.558.332.793
|% -4,51
|
|SISE
|22,06
|948.942.631
|% -0,72
|
|SASA
|42,68
|916.795.196
|% -2,91
|
|KRDMD
|13,40
|871.817.847
|% -4,22
|
|SEGYO
|1,21
|210.848.927
|% 4,31
|
|DOHOL
|4,07
|468.938.469
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,59
|291.814.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,76
|493.214.995
|% 0,21
|
|ODAS
|2,83
|260.560.194
|% -3,08
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2522
|17,2709
|% 0,94
|
|Euro
|18,0736
|18,1257
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9741
|21,0793
|% -0,15
|
|Frank
|17,2990
|17,4032
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5863
|4,6093
|% 0,86
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,00
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|30,00
|
|Tam
|6.817
|6.925
|-15,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,51
|