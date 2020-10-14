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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.10.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10/09/2020
Tescil Tarihi
14/10/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14/10/2020-10181
Açıklamalar

Şirketimizin 10/09/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2020 / 31.12.2020 hesap dönemindeki finansal tabloların Bağımsız Denetimi için mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881548


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Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 0,36  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,07  
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