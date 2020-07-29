***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.226.011 29.926.837 15.058.829 15.070.741Satışların Maliyeti-23.372.738 -21.689.758 -13.087.444 -11.119.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.853.273 8.237.079 1.971.385 3.951.449BRÜT KAR (ZARAR)3.853.273 8.237.079 1.971.385 3.951.449Genel Yönetim Giderleri-1.018.540 -1.035.493 -549.691 -570.855Pazarlama Giderleri-493.285 -565.603 -241.327 -278.484Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler125.611 218.710 790 88.474Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-137.368 -106.117 -64.929 -104.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.329.691 6.748.576 1.116.228 3.086.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.143 62.542 10.428 27.016Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12 -32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.351.822 6.811.086 1.126.656 3.113.174Finansman Gelirleri1.047.815 1.145.364 456.661 535.062Finansman Giderleri-424.976 -366.046 -3.311 -19.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.974.661 7.590.404 1.580.006 3.628.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-591.077 -1.922.094 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-692.416 -1.705.425 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri101.339 -216.669 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344DÖNEM KARI (ZARARI)2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00380000 0,00910000 0,00250000 0,00580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.808.609 9.119.135Dönem Karı (Zararı)2.383.584 5.668.310Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler946.157 6.931.761Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler568.299 376.944Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.792 239.832Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -1.922.094Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler310.066 8.237.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.490.795 -814.034Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.096.149 -2.411.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler242.743 176.065Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler443.279 1.061.520Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler934.974 379.009Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.965.948 1.582.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.601.097Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.820.536 11.786.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -87.271Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.692.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.927 112.594YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-229.823 -341.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri789.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-750.332 -390.416Türev Araçlardan Nakit Girişleri22.143 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-12 -32Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-290.822 48.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.416.594 -1.465.179Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -48.340Ödenen Faiz-424.976 366.046Alınan Faiz1.047.815 -1.145.364Vergi İadeleri (Ödemeleri)793.755 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -637.521YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.995.380 7.312.012NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.995.380 7.312.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.170.117 14.291.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.165.497 21.603.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28.165.497 21.170.117Finansal Yatırımlar359.909 69.087Ticari Alacaklar3.470.236 2.374.087İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.470.236 2.374.087Stoklar8.950.786 9.394.065Peşin Ödenmiş Giderler408.952 910.742Diğer Dönen Varlıklar453.062 43.251ARA TOPLAM41.808.442 33.961.349TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.808.442 33.961.349DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.116 70.116Diğer Alacaklar99 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99 99Maddi Duran Varlıklar10.235.714 10.075.135Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.712 35.258Peşin Ödenmiş Giderler1.203 40.239Ertelenmiş Vergi Varlığı782.863 768.980TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.146.707 10.989.827TOPLAM VARLIKLAR52.955.149 44.951.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.339.262 2.404.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar366.216 165.388İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.973.046 2.238.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar231.315 156.010Diğer Borçlar467.145 590.661İlişkili Taraflara Diğer Borçlar467.145 590.661Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.537.888 1.515.615Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü692.416 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler573.342 932.263ARA TOPLAM10.841.368 5.598.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.841.368 5.598.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.097.877 3.030.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.097.877 3.030.085TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.097.877 3.030.085TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.939.245 8.628.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.015.904 36.322.254Ödenmiş Sermaye6.224.400 6.224.400Sermaye Düzeltme Farkları50.404 50.404Geri Alınmış Paylar (-)-1.351.238 -1.351.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.198 -342.264Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.198 -342.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.198 -342.264Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.219.200 3.219.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.521.752 17.224.519Net Dönem Karı veya Zararı2.383.584 11.297.233TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.015.904 36.322.254TOPLAM KAYNAKLAR52.955.149 44.951.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881Transferler790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.540 11.297.233 11.120.693 0 11.120.693Dönem Karı (Zararı)0 11.297.233 11.297.233 0 11.297.233Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.540 0 -176.540 0 -176.540Kar Payları-1.867.320 -1.867.320 0 -1.867.320Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254Transferler11.297.233 -11.297.233 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)310.066 2.383.584 2.693.650 0 2.693.650Dönem Karı (Zararı)0 2.383.584 2.383.584 0 2.383.584Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)310.066 0 310.066 0 310.066Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -32.198 3.219.200 28.521.752 2.383.584 39.015.904 0 39.015.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.198 -191.691 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.442 -252.250 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.244 60.559 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.244 60.559 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.198 -191.691 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.351.386 5.476.619 1.580.006 3.628.344Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.351.386 5.476.619 1.580.006 3.628.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863674BIST