***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat66.855.932 59.959.042Satışların Maliyeti-50.532.738 -43.905.022TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.323.194 16.054.020BRÜT KAR (ZARAR)16.323.194 16.054.020Genel Yönetim Giderleri-2.826.250 -2.291.895Pazarlama Giderleri-1.127.870 -1.106.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.139.282 1.289.387Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-934.844 -1.045.836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.573.512 12.898.711Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler54.210 101.280Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-163 -32FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.627.559 12.999.959Finansman Gelirleri2.480.717 2.246.323Finansman Giderleri-1.145.251 -725.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.963.025 14.520.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.101.796 -3.223.121Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.222.028 -3.320.639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri120.232 97.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.861.229 11.297.233DÖNEM KARI (ZARARI)10.861.229 11.297.233Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.861.229 11.297.233Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01810000 0,01740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.544.289 11.793.311Dönem Karı (Zararı)10.861.229 11.297.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.050.568 1.845.270Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.127.519 955.379Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.382.577 889.891Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-459.528 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.367.508 -1.105.641Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler273.066 -1.948.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.144.391 910.564Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.911.836 324.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.240.805 420.113Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.174.848 -812.181Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.544.289 12.036.862Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -243.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.957 -3.065.623Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.115.894 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.013.476 -3.066.499Türev Araçlardan Nakit Girişleri54.210 876Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-137.671 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI567.339 -1.848.649Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -48.340Ödenen Temettüler2.178.539 0Ödenen Faiz-1.145.251 0Alınan Faiz2.480.717 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.101.796 -3.320.639Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)155.130 1.520.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.130.585 6.879.039NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.130.585 6.879.039DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.170.117 14.291.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.300.702 21.170.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32.300.702 21.170.117Finansal Yatırımlar206.595 69.087Ticari Alacaklar2.101.021 2.374.087İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21.523 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.079.498 2.374.087Stoklar12.305.901 9.394.065Peşin Ödenmiş Giderler4.892.765 910.742Diğer Dönen Varlıklar78.765 43.251ARA TOPLAM51.885.749 33.961.349TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.885.749 33.961.349DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.116 70.116Diğer Alacaklar99 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99 99Maddi Duran Varlıklar9.946.054 10.075.135Maddi OlmayanUZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.412.662 3.030.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.412.662 3.030.085TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.412.662 3.030.085TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.316.114 8.628.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.711.557 36.322.254Ödenmiş Sermaye6.224.400 6.224.400Sermaye Düzeltme Farkları50.404 50.404Geri Alınmış Paylar (-)-1.351.238 -1.351.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-801.792 -342.264Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.405.932 3.219.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.322.622 17.224.519Net Dönem Karı veya Zararı10.861.229 11.297.233TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.711.557 36.322.254TOPLAM KAYNAKLAR63.027.671 44.951.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881Transferler790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.540 11.297.233 11.120.693 0 11.120.693Dönem Karı (Zararı)11.297.233 11.297.233 0 11.297.233Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.540 -176.540 0 -176.540Kar Payları-1.867.320 -1.867.320 0 -1.867.320Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254Transferler186.732 11.110.501 -11.297.233 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-459.528 10.861.229 10.401.701 0 10.401.701Dönem Karı (Zararı)10.861.229 10.861.229 0 10.861.229Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-459.528 -459.528 0 -459.528Kar Payları-2.178.539 -2.178.539 0 -2.178.539Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)166.141 166.141 0 166.141Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 0 44.711.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.861.229 11.297.233DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-801.792 -342.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.029.366 -440.228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler227.574 97.964Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri227.574 97.964Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-801.792 -342.264TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.059.437 10.954.969Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.059.437 10.954.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914113BIST