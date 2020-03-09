***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.03.2020Genel Kurul Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2020Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe EDREMİTAdres ŞİRKET GENEL MERKEZİ-Yolören Mah. Aşağıkümeevler Sok.No:37 Edremit/BalıkesirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakereye sunulması.3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 1 Eylül 2020 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.11 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.04.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825371BIST