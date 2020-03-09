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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2020 13:55
GÜNCEL HABERLER



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.03.2020
Genel Kurul Tarihi 16.04.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe EDREMİT
Adres ŞİRKET GENEL MERKEZİ-Yolören Mah. Aşağıkümeevler Sok.No:37 Edremit/Balıkesir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakereye sunulması.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 1 Eylül 2020 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
11 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.04.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825371


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 330 330 2,39  
Cumhuriyet 2.186 2.219 18,00  
Tam 2.175 2.230 19,59  
Yarım 1.051 1.079 9,48  
Çeyrek 527 539 4,73  
Gümüş.Ons 16,97 16,99 -0,36  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,05  
B. Petrol 35,61 35,61 -9,66  
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