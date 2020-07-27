SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|399.862.770
|% 10,00
|ATLAS
|2,31
|1.661.819
|% 10,00
|DESA
|6,49
|17.843.632
|% 10,00
|BJKAS
|2,86
|32.075.931
|% 10,00
|GSDDE
|4,73
|21.693.599
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7893
|8,8334
|% 0,62
|Frank
|7,4062
|7,4508
|% -0,03
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|37,45
|Altın Gr.
|427
|428
|8,80
|Cumhuriyet
|2.799
|2.823
|99,70
|Tam
|2.884
|2.903
|108,70
|Yarım
|1.400
|1.417
|50,00
|Çeyrek
|702
|709
|25,00
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|1,52
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,36
|0,34
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|-0,47
Seans Raporu
- 16:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TRKCM, SODA
- 16:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 7 artarak (% 0.16 ) 1, 098
- 16:55 Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KOZAL, IDEAS, ISBIR
- 16:55 Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA
- 16:55 YBTAS, MRSHL, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında