***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe EDREMİTAdres Yolören Mah. Aşağı Kükümeevler Sok. No:37Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.6 - Şirketin 2020 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.8 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi.9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.12 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.08.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 KAR PAYI TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/07/2021 tarihinde yapılmış olup , toplantıda gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu.Gündem maddesine ilişkin genel kurulda verilen önergede kar dağıtımının sermayenin brüt % 35 'i yerine % 45'i olarak dağıtılması önerildi.Söz konusu öneri oylamaya sunuldu ve kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960232BIST