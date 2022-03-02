***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe EDREMİTAdres Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok.No:37Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.6 - Şirketin 2021 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.11 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 02/03/2022 tarihli toplantısında 2021 yılı Olağan Genel kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 21/04/2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006425BIST