***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 16:33
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Edremit Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannnamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesine sunulmuş olup ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003466
BIST
16:352.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -16,68
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:3513,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2019
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:3515,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2501
|Açılış
|: 15,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:35849,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,01
|Açılış
|: 849,26
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:35
|HATEK
|18,26
|6.566.908
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.543.032
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.243.364
|% 9,94
|
|POLTK
|598,10
|88.560.880
|% 9,02
|
|DOKTA
|31,68
|2.240.445
|% 8,79
|
|PKENT
|467,30
|820.112
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.084.602
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,02
|3.279.672.527
|% -1,43
|
|KRDMD
|11,66
|1.441.104.962
|% -0,60
|
|KARSN
|4,25
|1.185.087.961
|% 6,52
|
|EREGL
|28,50
|1.083.536.905
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,00
|1.016.371.663
|% -1,23
|
|KARSN
|4,25
|1.185.087.961
|% 6,52
|
|YKBNK
|4,00
|1.016.371.663
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|317.823.317
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,66
|1.441.104.962
|% -0,60
|
|ODAS
|1,36
|159.946.341
|% 0,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8499
|13,8645
|% 1,48
|
|Euro
|15,7089
|15,7289
|% 1,62
|
|Sterlin
|18,7395
|18,8335
|% 1,13
|
|Frank
|15,0308
|15,1214
|% 1,23
|
|Riyal
|3,6849
|3,7034
|% 1,49
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-0,07
|
|Altın Gr.
|846
|846
|8,50
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|102,00
|
|Tam
|5.605
|5.747
|105,54
|
|Yarım
|2.709
|2.780
|51,05
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|25,53
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,19
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,73
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50DOBUR
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 68.45 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 645 adet işlem
-
16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TOASO, BIMAS
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 85 kaybederek (% -0.65 ) 1, 825
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, HUNER, KRTEK
-
16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, CEOEM, ISBTR, UZERB, SANEL, KAPLM