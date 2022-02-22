***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 16:47
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Edremit Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesine sunulmuş olup ekte verilmektedir.(Bir önceki açıklamamızda sehven dosya eklenmediği için açıklama yeniden yapılmaktadır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003469
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2111
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,2666
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05847,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,82
|Açılış
|: 847,07
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|348,70
|12.520.803
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.640.289
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.703.045
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.225.765
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.454.639
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|840.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|599.345
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.140.798
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.705.253
|% -9,98
|
|THYAO
|28,92
|3.959.077.081
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,59
|1.756.394.827
|% -1,19
|
|KARSN
|4,14
|1.509.043.860
|% 3,76
|
|EREGL
|28,36
|1.288.111.345
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,99
|1.263.971.161
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.509.043.860
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.263.971.161
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|373.791.443
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.756.394.827
|% -1,19
|
|THYAO
|28,92
|3.959.077.081
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8737
|% 1,55
|
|Euro
|15,7301
|15,7454
|% 1,72
|
|Sterlin
|18,7397
|18,8337
|% 1,13
|
|Frank
|15,0135
|15,1040
|% 1,11
|
|Riyal
|3,6864
|3,7048
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,37
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,82
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem