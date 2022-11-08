***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
08.11.2022 16:36
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
EDREMİT VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/11/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesine sunulmuş olup ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078057
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2323
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7673
En Düşük
18,4643
18:051.025,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 30,44
|Açılış
|: 1.025,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,33
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5915
|18,6015
|% 0,67
|
|Euro
|18,7514
|18,7673
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,4318
|21,5393
|% 1,01
|
|Frank
|18,8015
|18,9147
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9295
|4,9543
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,29
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|31,15
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.915
|167,00
|
|Yarım
|3.336
|3.381
|82,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|0,53
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|-0,59
|