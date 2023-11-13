***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.09.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteEdremit Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 yılı 3. dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi13/11/2023AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ait Gelir Tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesine sunulmuş olup ekte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217395BIST