SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|400.981.778
|% 10,00
|DESA
|6,49
|17.875.109
|% 10,00
|NUGYO
|7,48
|18.915.632
|% 10,00
|ATLAS
|2,31
|1.662.281
|% 10,00
|KENT
|2.432,30
|14.402.976
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7952
|8,8393
|% 0,68
|Frank
|7,4138
|7,4585
|% 0,07
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|426
|426
|7,56
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|90,90
|Tam
|2.875
|2.894
|99,70
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,60
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
Seans Raporu
- 17:00XU100 Endeks 1, 196 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 758.00 milyon TL de
- 17:00GRNYO Yüzde 6.91 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 139, 645 adet işlem
- 16:58BAKAB Yüzde 5.28 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 981, 617 adet işlem
- 16:57PSDTC Yüzde 5.16 oranında artışla 13.25 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 855 adet işlem
- 16:57PSDTC Yüzde 5.16 oranında artışla 13.25 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 855 adet işlem