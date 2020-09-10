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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulca onaylanan kar dağıtımının başlayabileceği son tarih tabloya eklenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.09.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SUMAS, TRESMAS00016 Peşin 0,3500000 35 15 0,2975000 29,75

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
11.09.2020 30.09.2020 30.09.2020

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SUMAS, TRESMAS00016 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10/09/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantı
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TKURU 333,30 520.281 % 10,00  
RODRG 3,41 1.821.502 % 10,00  
PKENT 1.097,80 1.448.976 % 10,00  
YBTAS 8.375,20 581.061 % 10,00  
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16:06 Alış Satış %  
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Euro 8,8716 8,8800 % 0,48  
Sterlin 9,6430 9,6913 % -0,68  
Frank 8,1923 8,2417 % 0,18  
Riyal 1,9819 1,9918 % -0,45  
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16:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 13,67  
Altın Gr. 469 469 0,42  
Cumhuriyet 3.112 3.159 4,00  
Tam 3.099 3.178 10,21  
Yarım 1.498 1.537 4,94  
Çeyrek 751 769 2,48  
Gümüş.Ons 27,43 27,47 0,49  
Gümüş Gr. 6,56 6,56 0,06  
B. Petrol 40,23 40,23 -0,56  
Seans Raporu 16:06
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