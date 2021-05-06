***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
06.05.2021 12:40
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Pres Çercevesi ve Yongalama Makinası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
970.000,00 ¬
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 5,98
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 147,26
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 17,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 89,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 15,29
Alım Koşulları
Ödemelerin tamamı yapılmıştır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Mayıs 2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yenileme yatırımı ve verimlilik artışı.
Karşı Taraf
Alman ve İtalyan tedarikçiler.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü satış.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirketimiz yenileme yatırımları kapsamında 26.11.2020 tarihinde KAP'ta açıklamış olduğu 420.000,00 ¬ bedelle Yongalama Makinası ve 550.000,00 ¬ bedelle Pres Çercevesi satın alma ve nakliye işlemleri tamamlanmış olup makinaların tamamı 06.05.2021 tarihinde fabrikamıza gelmiştir.
Yongalama Makinası hali hazırda kulandığımız eski yongalama makinamızın yedeği olarak en kısa sürede devreye alınarak kullanıma hazır hale getirilecektir.
Pres Çerceveleri değişimi için belli bir süre fabrikamızda üretimin durdurulması gerekmektedir.Bekleyen siparişlerimizdeki yoğunluk nedeniyle üretimin durdurulması bugünlerde pek mümkün olmadığı için Pres Çercevelerinin değişimi ileriki bir tarihte bir program dahilinde yapılacaktır.
Yenileme yatırımı olduğundan Pres Çercevelerinin hali hazırda değişmemesi üretimde herhangi bir aksamaya yol açmayacaktır.Pres Çercevelerinin değişimi ile ilgili program netleştiğinde gereki açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934872
BIST