***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiPres Çercevesi ve Yongalama MakinasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli970.000,00 ¬İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 5,98Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 147,26Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 17,31Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 89,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 15,29Alım KoşullarıÖdemelerin tamamı yapılmıştır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihMayıs 2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYenileme yatırımı ve verimlilik artışı.Karşı TarafAlman ve İtalyan tedarikçiler.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet bedeliDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü satış.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yenileme yatırımları kapsamında 26.11.2020 tarihinde KAP'ta açıklamış olduğu 420.000,00 ¬ bedelle Yongalama Makinası ve 550.000,00 ¬ bedelle Pres Çercevesi satın alma ve nakliye işlemleri tamamlanmış olup makinaların tamamı 06.05.2021 tarihinde fabrikamıza gelmiştir.Yongalama Makinası hali hazırda kulandığımız eski yongalama makinamızın yedeği olarak en kısa sürede devreye alınarak kullanıma hazır hale getirilecektir.Pres Çerceveleri değişimi için belli bir süre fabrikamızda üretimin durdurulması gerekmektedir.Bekleyen siparişlerimizdeki yoğunluk nedeniyle üretimin durdurulması bugünlerde pek mümkün olmadığı için Pres Çercevelerinin değişimi ileriki bir tarihte bir program dahilinde yapılacaktır.Yenileme yatırımı olduğundan Pres Çercevelerinin hali hazırda değişmemesi üretimde herhangi bir aksamaya yol açmayacaktır.Pres Çercevelerinin değişimi ile ilgili program netleştiğinde gereki açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934872BIST