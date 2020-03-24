***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel boyutta meydana gelen Coronavirus (COVID-19) salgını için ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde, SUMAŞ A.Ş. olarak aşağıdaki tedbirler alınmıştır.1- Fabrikamızda üretim 1 hafta süre ile durdurulmuş olup Çalışanlarımız izne çıkartılmıştır.2- Bu sürede İşyerimizin tamamında hijyenik amaçlı ilaçlama ve dezenfekte yapılmıştır.3- Yasal ve süreli işlemlerimizin aksatılmadan yürütülebilmesi için yeterli personel dönüşümlü olarak görevlendirilmiştir.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831698BIST