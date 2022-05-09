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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 18:21
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Başkan  Hilmi Evin ERTÜR
Başkan Yardımcısı Oktay BARLASS





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027942


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IMASM 24,12 14.389.823 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
IZINV 21,16 7.525.051 % 9,92  
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LIDFA 7,46 11.685.130 % 7,03  
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Euro 16,0687 16,0830 % 0,89  
Sterlin 18,6726 18,7663 % 0,70  
Frank 15,2421 15,3339 % 0,82  
Riyal 4,0368 4,0570 % 0,68  
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10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 6,48  
Altın Gr. 909 909 9,57  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 0,19  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,19  
B. Petrol 105 105 -0,53  
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