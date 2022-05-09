***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 18:21
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Başkan Hilmi Evin ERTÜR
Başkan Yardımcısı Oktay BARLASS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027942
BIST
10:262.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,80
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.490
En Düşük
2.478
10:2615,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1060
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:2616,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1419
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0957
En Düşük
15,9282
10:26909,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,27
|Açılış
|: 909,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:26
|IMASM
|24,12
|14.389.823
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.525.051
|% 9,92
|
|DENGE
|2,01
|15.766.019
|% 8,65
|
|LIDFA
|7,46
|11.685.130
|% 7,03
|
|GEDZA
|25,66
|12.492.205
|% -6,42
|
|TEZOL
|17,58
|22.884.641
|% -6,09
|
|KARSN
|5,14
|151.832.964
|% -5,86
|
|ATEKS
|43,76
|5.893.951
|% -5,73
|
|SMRTG
|21,24
|54.136.264
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,83
|511.688.076
|% 5,60
|
|EREGL
|34,18
|503.517.310
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,44
|488.464.347
|% 0,67
|
|THYAO
|42,62
|429.069.499
|% 0,76
|
|SISE
|19,42
|420.434.175
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,83
|511.688.076
|% 5,60
|
|DOHOL
|3,73
|137.156.437
|% 1,08
|
|MRGYO
|1,07
|34.832.733
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,89
|153.161.433
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,44
|488.464.347
|% 0,67
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1807
|15,1910
|% 0,70
|
|Euro
|16,0687
|16,0830
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,6726
|18,7663
|% 0,70
|
|Frank
|15,2421
|15,3339
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0368
|4,0570
|% 0,68
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|6,48
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,57
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,53
|