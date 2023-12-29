Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2023 09:54
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatrımlarımız ve üst pazar başvurusu hakkında yatırımcılarımız tarafından gelen sorular üzerine kamuoyuna açıklamamızdır.
26.01.2022 tarihinde KAP'ta yaptığımız 550.000 ¬ Bedelli Pres çerçeveleri değişimi ile ilgili bir gelişme olmamıştır. Değişimin yapılabilmesi için OSB üretim hattının 2 ila 2,5 ay gibi bir süre ile durdurulması gerekmektedir. Bugünkü şartlarda bu durma mümkün gözükmemektedir. Ayrıca bu değişim bir yenileme yatırımı olup, kapasite artırımı açısından bir etkisi yoktur.
İleriki günlerde değişim ile ilgili bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
-  *  -
07.10.2022 tarihinde Pelet yatırımımız ile ilgili olarak yapılan açıklamaya istinaden, Pelet hattının tamamı fabrikamıza teslim edilmiştir. Tüm ödemeleri tamamlanmıştır. Hali hazırda 2 adet pelet üretim hattımız mevcut olup piyasa şartları gereği tam kapasite ile çalışılamamaktadır. Stoklarımızda yeteri kadar peletimiz bulunmaktadır. Yeni Pelet hattının binası tamamlanmış olup kurulum aşaması devam etmektedir. Kurulum Şirketimiz tarafından zamana yayılmış olup kendi maddi imkanlarımız ve teknik kadromuz tarafından yürütülmektedir. Kurulum aşaması tamamlanınca Kamuoyuna açıklama yapılacaktır.
-  *  -
Ayrıca Şirketimizin herhangi bir pazar değişikliği başvurusu bulunmamaktadır. PÖİP'te işlem görmeye devam etmektedir.
Saygılarımızla.
                    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230382


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:127.435
Değişim :  0,52% |  38,78
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.449
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 24,92 23.475.561 % 9,97  
ANELE 12,24 19.939.009 % 9,97  
KUYAS 53,55 24.524.960 % 9,96  
SNPAM 141,50 8.715.441 % 9,95  
SELGD 22,60 291.065 % 9,18  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Dolar 29,5295 29,5390 % 0,39  
Euro 32,6918 32,7147 % 0,13  
Sterlin 37,5739 37,7624 % 0,57  
Frank 34,8938 35,1040 % 0,46  
Riyal 7,8499 7,8893 % 0,32  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,88 23,92 % 0,66  
Platin 1.005,47 1.009,07 % 0,66  
Paladyum 1.130,70 1.140,79 % 0,66  
Brent Pet. 77,47 77,47 % 0,66  
Altın Ons 2.074,17 2.074,65 % 0,66  
Seans Raporu 10:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru