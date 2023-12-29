***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatrımlarımız ve üst pazar başvurusu hakkında yatırımcılarımız tarafından gelen sorular üzerine kamuoyuna açıklamamızdır.26.01.2022 tarihinde KAP'ta yaptığımız 550.000 ¬ Bedelli Pres çerçeveleri değişimi ile ilgili bir gelişme olmamıştır. Değişimin yapılabilmesi için OSB üretim hattının 2 ila 2,5 ay gibi bir süre ile durdurulması gerekmektedir. Bugünkü şartlarda bu durma mümkün gözükmemektedir. Ayrıca bu değişim bir yenileme yatırımı olup, kapasite artırımı açısından bir etkisi yoktur.İleriki günlerde değişim ile ilgili bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.- * -07.10.2022 tarihinde Pelet yatırımımız ile ilgili olarak yapılan açıklamaya istinaden, Pelet hattının tamamı fabrikamıza teslim edilmiştir. Tüm ödemeleri tamamlanmıştır. Hali hazırda 2 adet pelet üretim hattımız mevcut olup piyasa şartları gereği tam kapasite ile çalışılamamaktadır. Stoklarımızda yeteri kadar peletimiz bulunmaktadır. Yeni Pelet hattının binası tamamlanmış olup kurulum aşaması devam etmektedir. Kurulum Şirketimiz tarafından zamana yayılmış olup kendi maddi imkanlarımız ve teknik kadromuz tarafından yürütülmektedir. Kurulum aşaması tamamlanınca Kamuoyuna açıklama yapılacaktır.- * -Ayrıca Şirketimizin herhangi bir pazar değişikliği başvurusu bulunmamaktadır. PÖİP'te işlem görmeye devam etmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230382BIST