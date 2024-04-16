***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 16/04/2024 tarihli toplantısında- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mustafa Sabit Ertür ve Cenap Özgel'in istifalarının kabulüne, istifa etmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Ayşe Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu'nun kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere atanmasına,- Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev bölümü neticesinde Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığına Dr.Hilmi Evin Ertür'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayşe Ekşioğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Yakup Kaan Ekşioğlu'nun görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273079BIST