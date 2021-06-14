***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 15:26
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HİLMİ EVİN ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI-GENEL MÜDÜRLÜK 61.36 Bağımsız Üye Değil
OKTAY BARLASS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Bağımsız Üye Değil
EMİNE TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 5 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SABİT ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.23 Bağımsız Üye Değil
AHMET ÜMİT EZBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00126 Bağımsız Üye Değil
CENAP ÖZGEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HİLMİ EVİN ERTÜR GENEL MÜDÜR Ekonomist YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR
NACİ ŞENER FABRİKA MÜDÜRÜ Makine Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942190
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1173
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05511,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,27
|Açılış
|: 511,47
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5575
|8,5638
|% 1,12
|
|Euro
|10,3772
|10,3870
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,0039
|12,0641
|% 0,78
|
|Frank
|9,4786
|9,5357
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-6,01
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,55
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem