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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 15:26



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HİLMİ EVİN ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI-GENEL MÜDÜRLÜK 61.36 Bağımsız Üye Değil
OKTAY BARLASS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Bağımsız Üye Değil
EMİNE TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 5 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SABİT ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.23 Bağımsız Üye Değil
AHMET ÜMİT EZBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00126 Bağımsız Üye Değil
CENAP ÖZGEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HİLMİ EVİN ERTÜR GENEL MÜDÜR Ekonomist YÖNETİM KURULU BAŞKANI-GENEL MÜDÜR
NACİ ŞENER FABRİKA MÜDÜRÜ Makine Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942190


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Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
Gümüş.Ons 27,53 27,55 -0,31  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,01  
B. Petrol 73,66 73,66 0,80  
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