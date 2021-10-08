SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2021 15:13
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
oktaya@pkfizmir.com
info@pkfizmir.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968699
BIST
15:321.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:328,9062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3210,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0399
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:32505,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,08
|Açılış
|: 505,75
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,50
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:32
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.870.975
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.673.262
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.631.005
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.041.900
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.425.677
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|190.708.333
|% -8,95
|
|THYAO
|14,18
|667.384.703
|% 0,42
|
|PETKM
|6,19
|652.239.867
|% -0,64
|
|SASA
|27,58
|644.996.181
|% 3,22
|
|ASELS
|15,48
|568.729.600
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.899.862
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.940.628
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|652.239.867
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|241.062.414
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|246.002.766
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|101.087.679
|% 0,00
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9018
|8,9062
|% 0,35
|
|Euro
|10,3054
|10,3152
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0970
|12,1577
|% 0,48
|
|Frank
|9,5534
|9,6109
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3680
|2,3798
|% 0,41
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|15,15
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|49,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|10,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,17
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|