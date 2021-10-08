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SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.10.2021 11:41



SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA SAİM UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir 25
YILDIZ KIRKGEÇİT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 4
SITKI ŞÜKÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 48.48
OKTAY ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 26.12
HASAN TÜRE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 4
BİROL KABACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 4

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
MUSTAFA SAİM UYSAL
OKTAY ALTINTAŞ
SITKI ŞÜKÜRER
BİROL KABACA
HASAN TÜRE
YILDIZ KIRKGEÇİT




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968527


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Altın Ons 1.757 1.757 0,89  
Altın Gr. 506 506 5,47  
Cumhuriyet 3.360 3.411 66,00  
Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,63 22,68 0,05  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
B. Petrol 82,49 82,49 0,54  
Seans Raporu 18:05
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