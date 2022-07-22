***SUNTK* *AKSEN* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.07.2022 16:33
***SUNTK******AKSEN******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AKSEN, BERA, SUNTK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. TREAKSN00011 AKSEN Nakit Temettü Ödeme 51,37245 57,0805 22/07/2022 TRY
PAY SENEDİ BERA HOLDİNG A.Ş. TREKMBH00014 BERA Nakit Temettü Ödeme 9 10 22/07/2022 TRY
PAY SENEDİ SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRESUNT00010 SUNTK Nakit Temettü Ödeme 75,38249 83,75833 22/07/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047367
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0454
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1925
En Düşük
17,9826
18:05985,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,14
|Açılış
|: 984,66
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7325
|17,7552
|% 0,26
|
|Euro
|18,0845
|18,1925
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2221
|21,3286
|% 0,08
|
|Frank
|18,3706
|18,4813
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7075
|4,7311
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|8,94
|
|Altın Gr.
|984
|985
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.608
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.220
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,63
|-0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,34
|