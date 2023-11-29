***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2023 14:47
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220882
BIST
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16:398.037
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -57,04
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3928,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0068
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3931,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0433
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:391.894,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.894,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TUREX
|38,72
|142.332.877
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.445.947
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|117.613.796
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.718.837
|% 9,99
|
|POLTK
|15.845,00
|276.344.138
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|238.423.153
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|MAGEN
|15,95
|139.765.427
|% -9,99
|
|THYAO
|256,50
|6.341.490.796
|% -1,72
|
|SASA
|50,05
|3.128.650.997
|% 1,93
|
|TUPRS
|156,10
|3.105.775.182
|% 0,06
|
|EREGL
|41,56
|2.933.933.212
|% 1,22
|
|AKBNK
|33,88
|2.515.825.295
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,43
|1.109.929.995
|% -0,93
|
|YKBNK
|19,40
|2.438.043.800
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,23
|578.201.300
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,08
|2.237.196.035
|% -0,36
|
|AKBNK
|33,88
|2.515.825.295
|% 0,24
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8949
|28,9114
|% 0,02
|
|Euro
|31,7245
|31,7388
|% -0,14
|
|Sterlin
|36,5719
|36,7554
|% -0,03
|
|Frank
|32,8442
|33,0421
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6844
|7,7229
|% 0,02
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,97
|25,01
|% 0,66
|
|Platin
|929,49
|931,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,42
|1.033,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,47
|82,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,62
|2.040,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:39
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16:54LOGO
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16:51BEYAZ
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