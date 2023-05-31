***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2023 16:31
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155036
BIST
16:394.919
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,15
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3920,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2036
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3922,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2391
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:391.306,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.306,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AVHOL
|33,88
|179.136.586
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.683.114
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|649.439.018
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|246.088.733
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.894.992
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,75
|72.287.855
|% -6,62
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|GSRAY
|8,33
|467.080.802
|% -5,34
|
|THYAO
|145,90
|6.246.752.818
|% -0,75
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|GARAN
|27,18
|3.217.550.179
|% -1,66
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,29
|1.605.161.290
|% -1,49
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|KOZAL
|22,56
|2.699.578.966
|% 5,42
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6956
|20,7010
|% 1,00
|
|Euro
|22,2500
|22,3000
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5555
|25,6837
|% 1,06
|
|Frank
|22,6419
|22,7783
|% 0,76
|
|Riyal
|5,5023
|5,5299
|% 1,27
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|19,29
|
|Cumhuriyet
|9.068
|9.205
|85,00
|
|Tam
|9.014
|9.262
|85,21
|
|Yarım
|4.421
|4.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.282
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,29
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,90
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52VKFYO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 947, 839 adet işlem
-
16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 83 kaybederek (% -0.42 ) 5, 448
-
16:50XU100
Endeks 4, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 64, 919.00 milyon TL de
-
16:49VAKFN
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 604 adet işlem