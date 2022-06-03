***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 120.000.000 TL'den 135.600.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, ç hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (03.06.2022) tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034707BIST