***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2022 19:48
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 120.000.000 TL'den 135.600.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, ç hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (03.06.2022) tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034707
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0335
|Açılış
|: 16,5400
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 17,7500
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,10
|Açılış
|: 977,86
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4282
|16,4604
|% 0,04
|
|Euro
|17,6284
|17,7077
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,5071
|20,6099
|% -0,64
|
|Frank
|17,0260
|17,1286
|% -0,53
|
|Riyal
|4,3740
|4,3959
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-19,72
|
|Altın Gr.
|978
|979
|-10,40
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,23
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,13
|
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