***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
30.06.2022 12:32
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/06/2022 03/06/2022 10591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040273
BIST
12:372.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,56
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:3716,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0533
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:3717,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0463
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:37973,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 973,16
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:37
|YGGYO
|22,90
|2.030.570
|% 9,99
|
|BEYAZ
|9,73
|36.132.545
|% 8,72
|
|BMSCH
|10,65
|72.888.815
|% 7,58
|
|RTALB
|7,29
|74.506.899
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,71
|587.417.871
|% 7,11
|
|LIDFA
|11,34
|25.977.292
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.492.623
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|209,00
|15.795.116
|% -6,15
|
|THYAO
|45,92
|1.774.847.562
|% -0,56
|
|SISE
|21,48
|1.601.287.969
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,71
|587.417.871
|% 7,11
|
|EREGL
|26,56
|559.646.225
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,04
|503.150.079
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,71
|587.417.871
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,32
|396.034.539
|% 0,70
|
|ODAS
|2,85
|251.327.448
|% -1,72
|
|TSKB
|1,96
|159.587.210
|% -2,97
|
|SISE
|21,48
|1.601.287.969
|% 3,87
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6844
|16,6915
|% 0,32
|
|Euro
|17,4127
|17,4340
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,1800
|20,2812
|% 0,31
|
|Frank
|17,3558
|17,4604
|% -0,03
|
|Riyal
|4,4338
|4,4560
|% 0,25
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,80
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.594
|-5,00
|
|Tam
|6.496
|6.579
|-62,00
|
|Yarım
|3.180
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,25
|