Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

30.06.2022 12:32
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/06/2022 03/06/2022 10591



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040273


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:372.390
Değişim :  -0,48% |  -11,56
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422 En Düşük
2.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 2.030.570 % 9,99  
BEYAZ 9,73 36.132.545 % 8,72  
BMSCH 10,65 72.888.815 % 7,58  
RTALB 7,29 74.506.899 % 7,36  
EKGYO 2,71 587.417.871 % 7,11  
daha fazla
12:37 Alış Satış %  
Dolar 16,6844 16,6915 % 0,32  
Euro 17,4127 17,4340 % 0,27  
Sterlin 20,1800 20,2812 % 0,31  
Frank 17,3558 17,4604 % -0,03  
Riyal 4,4338 4,4560 % 0,25  
daha fazla
12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -4,80  
Altın Gr. 973 973 0,07  
Cumhuriyet 6.495 6.594 -5,00  
Tam 6.496 6.579 -62,00  
Yarım 3.180 3.217 -30,00  
Çeyrek 1.593 1.608 -15,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,64 -0,12  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 -0,04  
B. Petrol 113 113 0,25  
Seans Raporu 12:37
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru