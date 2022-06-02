***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/06/2022Karar Sayısı2022/21SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIA)Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.B)Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan özet konsolide finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporundaki bilgiler1-ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte olup,2- konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı,Bilgilerinize arz olunur.Saygılarımızla,MELİS VEKİLOĞLUMali İşlerden Sorumlu YöneticiDEMET ÖZDEMİRBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi BaşkanıELİF İDİL TÜRKMENOĞLUBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034113BIST