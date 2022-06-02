***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
02.06.2022 04:59
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2022
Karar Sayısı
2022/21
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
A)
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
B)
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan özet konsolide finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporundaki bilgiler
1-
ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte olup,
2- konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı,
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
MELİS VEKİLOĞLU
Mali İşlerden Sorumlu Yönetici
DEMET ÖZDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034113
BIST