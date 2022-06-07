Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2022 08:28
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
16 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - İlan Metni
EK: 2 SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da, Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035109


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.648
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 24,14 48.602.560 % 0,42  
TGSAS 14,26 8.001.530 % 0,00  
YBTAS 20.000,00 200.385 % 0,00  
SILVR 16,75 12.315.887 % 0,00  
TRGYO 8,65 75.118.470 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6507 16,6582 % 0,51  
Euro 17,8326 17,8534 % 0,63  
Sterlin 20,6517 20,7553 % -0,18  
Frank 17,0355 17,1381 % 0,27  
Riyal 4,4246 4,4468 % 0,51  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 -0,54  
Altın Gr. 985 985 4,28  
Cumhuriyet 6.562 6.661 33,00  
Tam 6.529 6.691 25,08  
Yarım 3.156 3.237 12,13  
Çeyrek 1.583 1.618 6,07  
Gümüş.Ons 21,92 21,95 -0,14  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 -0,03  
B. Petrol 120 120 0,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru