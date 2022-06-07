***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2022 08:28
Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
16 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - İlan Metni
EK: 2 SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da, Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035109
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0848
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1119
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8583
En Düşük
17,7366
18:05985,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,57
|Açılış
|: 985,33
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|TGSAS
|14,26
|8.001.530
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,00
|200.385
|% 0,00
|
|SILVR
|16,75
|12.315.887
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|TGSAS
|14,26
|8.001.530
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,00
|200.385
|% 0,00
|
|YUNSA
|31,66
|25.188.902
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,03
|565.198.379
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6507
|16,6582
|% 0,51
|
|Euro
|17,8326
|17,8534
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,6517
|20,7553
|% -0,18
|
|Frank
|17,0355
|17,1381
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4246
|4,4468
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,54
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,28
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında