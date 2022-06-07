***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi16 - Dilekler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - İlan MetniEK: 2 SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da, Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035109BIST