***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 06.06.2022Genel Kurul Tarihi 30.06.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması6 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması7 - Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması8 - Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması9 - Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması10 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar11 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar12 - Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar13 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar14 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi16 - Dilekler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - İlan MetniEK: 2 SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul ile ilgili olarak tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 30.06.2022 SUN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 30.06.2022 SUN TEKSTİL A.S. TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.07.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10615 sayısında ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050094BIST