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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.07.2022 11:48
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 06.06.2022
Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması
6 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
7 - Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
8 - Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
9 - Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
10 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar
11 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
12 - Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
13 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
14 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
16 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - İlan Metni
EK: 2 SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul ile ilgili olarak tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.07.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 30.06.2022 SUN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 30.06.2022 SUN TEKSTİL A.S. TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.07.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10615 sayısında ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050094


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Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.798 6.871 37,00  
Yarım 3.312 3.359 18,00  
Çeyrek 1.661 1.679 9,00  
Gümüş.Ons 20,34 20,37 0,00  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,02  
B. Petrol 100 100 -3,93  
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