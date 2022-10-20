***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.10.2022 15:26
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizi çok yüksek kredi kalitesi kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Negatif" olarak belirlemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073088
BIST
15:203.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 54,37
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:2018,5709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:2018,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0959
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:20978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,93
|Açılış
|: 978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MRSHL
|300,30
|24.039.587
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|82.165.510
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|168.354.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.599.691
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,19
|16.608.042
|% -6,08
|
|VKING
|8,37
|3.126.085
|% -4,89
|
|ISSEN
|45,24
|83.302.197
|% -3,99
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,25
|5.389.892.058
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,89
|3.740.678.412
|% 1,64
|
|AKBNK
|16,00
|3.508.662.503
|% 1,85
|
|HALKB
|8,91
|3.283.749.728
|% 4,58
|
|TUPRS
|370,70
|2.948.517.805
|% 2,97
|
|EKGYO
|4,53
|2.259.848.997
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,89
|3.740.678.412
|% 1,64
|
|HALKB
|8,91
|3.283.749.728
|% 4,58
|
|VAKBN
|9,11
|2.840.143.822
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,14
|2.727.490.871
|% 0,40
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5631
|18,5695
|% -0,14
|
|Euro
|18,2496
|18,2769
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8749
|20,9796
|% 0,55
|
|Frank
|18,4617
|18,5729
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,09
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|7,33
|
|Altın Gr.
|977
|977
|5,09
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.651
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,13
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|1,26
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 1 artarak (% 1.32 ) 4, 315
-
15:33YEOTK
Yüzde 9.77 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 665, 691 adet işlem
-
15:32ODAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 761, 163 adet işlem
-
15:31KLGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 291, 423 adet işlem
-
15:30VANGD
Yüzde 6.34 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 412 adet işlem