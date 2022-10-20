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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

20.10.2022 15:26
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizi çok yüksek kredi kalitesi kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Negatif" olarak belirlemiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073088


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Tam 6.651 6.730 17,00  
Yarım 3.241 3.290 8,00  
Çeyrek 1.623 1.646 4,00  
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Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,13  
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