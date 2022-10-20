***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizi çok yüksek kredi kalitesi kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Negatif" olarak belirlemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073088BIST