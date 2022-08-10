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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

10.08.2022 17:51
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım amaçlı gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip bina ve arsa
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında
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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 43,56 5.096.433 % 10,00  
ATSYH 97,65 764.014 % 9,97  
ASUZU 289,70 79.040.224 % 9,49  
IZMDC 2,68 70.258.881 % 9,39  
SODSN 25,98 98.646 % 7,53  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 17,9447 17,9548 % 0,48  
Euro 18,5481 18,5615 % 0,80  
Sterlin 21,8554 21,9650 % 0,41  
Frank 18,9952 19,1097 % 0,61  
Riyal 4,7563 4,7801 % 0,35  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -5,00  
Altın Gr. 1.029 1.029 -1,10  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.895 6.949 -35,00  
Yarım 3.360 3.397 -17,00  
Çeyrek 1.685 1.698 -9,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,52 -0,11  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,02  
B. Petrol 97,22 97,22 -0,18  
Seans Raporu 10:42
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