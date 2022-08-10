***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
10.08.2022 17:51
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım amaçlı gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip bina ve arsa
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında
10:432.876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 46,15
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.876
En Düşük
2.847
10:4317,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0844
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9535
En Düşük
17,8065
10:4318,5561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1413
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5641
En Düşük
18,3586
10:431.030,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.030,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BARMA
|43,56
|5.096.433
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|289,70
|79.040.224
|% 9,49
|
|IZMDC
|2,68
|70.258.881
|% 9,39
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|TIRE
|20,28
|98.377.816
|% -7,99
|
|OLMK
|11,86
|13.465.413
|% -7,34
|
|PAMEL
|192,90
|6.380.854
|% -7,26
|
|THYAO
|61,05
|2.322.508.420
|% 1,50
|
|ISCTR
|6,19
|599.195.325
|% 2,48
|
|YKBNK
|5,54
|541.646.586
|% 2,40
|
|SASA
|53,95
|537.371.529
|% 2,18
|
|TUPRS
|296,60
|521.359.853
|% 4,33
|
|DOHOL
|4,25
|450.523.173
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,54
|541.646.586
|% 2,40
|
|EKGYO
|3,63
|356.566.897
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,19
|599.195.325
|% 2,48
|
|ALBRK
|1,71
|130.406.860
|% 6,87
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9447
|17,9548
|% 0,48
|
|Euro
|18,5481
|18,5615
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,8554
|21,9650
|% 0,41
|
|Frank
|18,9952
|19,1097
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7563
|4,7801
|% 0,35
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,00
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.895
|6.949
|-35,00
|
|Yarım
|3.360
|3.397
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,18
|
Seans Raporu
10:42
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 26 artarak (% 1.84 ) 3, 107
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10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, GUSGR
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10:57XU100
Endeks 2, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 12, 898.00 milyon TL de
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10:56GRNYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 787, 948 adet işlem
-
10:54OBASE
Yüzde 6.52 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 628, 001 adet işlem