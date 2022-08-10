***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırım amaçlı gayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip bina ve arsaSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/08/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli95.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%70Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,97Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%23,45Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%2,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,26Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYatırım amaçlı elde tutulan varlığın satımı ile nakit girişi şeklinde olacaktırElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı01 Temmuz 2022 tarihli değerleme raporuna göre 11.500.000 TL karVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiNakit girişinin gerçekleşmesinin ardından Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10.08.2022Karşı TarafHabaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.07.2022 / 2022-664Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar83.500.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında Şirketimizin İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip bina ve arsasının Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘nin 01.07.2022 tarihli 2022-664 sayılı raporu ile gerçeğe uygun değerinin 83.500.000 TL (KDV hariç) olarak belirlendiği ve söz konusu Gayrimenkul için Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz münferit imza yetkililerinden olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'e bahsi geçen bedelin altında olmamak kaydıyla satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak ve satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere yetki verildiği duyurulmuştur.Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, 10.08.2022 tarihinde ilgili Gayrimenkul'ün Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.'ye 95.000.000 TL'ye satılmasında mutabık kalınarak, tapu işlemleri başlatılmıştır. Satış bedeli banka havalesi yoluyla tapu işlemi sırasında tahsil edilecektir. Nakit girişinin gerçekleşmesinin ardından Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054284BIST