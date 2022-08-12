***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
12.08.2022 15:11
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022 ve 10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım amaçlı gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip bina ve arsa
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
95.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%70
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,97
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%23,45
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,26
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.08.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı varlığın satımı ile nakit girişi addi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.07.2022 / 2022-664
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
83.500.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2022 ve 10.08.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamalarında bahsi geçen "Gayrimenkul" ün satış işlemleri 12.08.2022 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, 31 Mart 2022 finansal tablolarında bilanço değeri 40.000.000 TL olarak gösterilen Gayrimenkul'ün satış bedeli, 95.000.000 TL üzerinden nakit ve peşin olarak tahsil edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054996
BIST