***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 12:21
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8 Ağustos 2022 tarihinde yapılmış olan özel durum açıklaması aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz Tornado Projesi (New Routes of Safe and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Biobased Coatings) ile ilgili olarak, 5 farklı ülkeden 14 kuruluşun katılımı ile anlaşma 16 Kasım 2022 tarihinde imzalanmıştır. Tornado Projesi ile yeni nesil biyobazlı su itici kimyasallar geliştirilecek ve aralarında tekstilin de bulunduğu farklı sektörlerde doğrulama faaliyetleri yürütülecektir. Proje, sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve üretimde yeşil dönüşüm konularına katkı sunacak ve gelecek dönemde şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Sun Tekstil") önemli bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacaktır. Resmi proje başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olan ve 36 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen Avrupa Komisyonu projesi için Sun Tekstil hibe payı 297.875 Avro olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080271
BIST
12:164.770
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 113,35
|Açılış
|: 4.702
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|Önceki Kapanış
|: 4.657
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4.776
En Düşük
4.677
12:1618,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,7200
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|Önceki Kapanış
|: 18,7200
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En Düşük
18,5685
12:1619,3914
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.065,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
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1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ALBRK
|3,08
|218.180.595
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.761.379
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|121.950.620
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|118.901.273
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|131.543.302
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|185.926.820
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,13
|362.251.022
|% -8,75
|
|CLEBI
|595,60
|90.400.163
|% -6,79
|
|YKBNK
|11,55
|4.401.096.555
|% 7,04
|
|THYAO
|107,30
|3.653.309.271
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,40
|3.470.769.160
|% 6,89
|
|AKBNK
|17,36
|3.233.253.031
|% 7,23
|
|VAKBN
|10,29
|2.253.814.709
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,55
|4.401.096.555
|% 7,04
|
|ISCTR
|10,40
|3.470.769.160
|% 6,89
|
|SKBNK
|2,47
|776.357.552
|% 5,56
|
|EKGYO
|5,67
|1.486.133.193
|% 1,98
|
|TSKB
|3,43
|857.888.981
|% 5,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6173
|% 0,08
|
|Euro
|19,3839
|19,3914
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,0434
|22,1539
|% 0,20
|
|Frank
|19,6867
|19,8053
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,06
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|17,00
|
|Tam
|7.077
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.437
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|0,17
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|B. Petrol
|93,75
|93,75
|-0,11
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