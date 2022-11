***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8 Ağustos 2022 tarihinde yapılmış olan özel durum açıklaması aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz Tornado Projesi (New Routes of Safe and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Biobased Coatings) ile ilgili olarak, 5 farklı ülkeden 14 kuruluşun katılımı ile anlaşma 16 Kasım 2022 tarihinde imzalanmıştır. Tornado Projesi ile yeni nesil biyobazlı su itici kimyasallar geliştirilecek ve aralarında tekstilin de bulunduğu farklı sektörlerde doğrulama faaliyetleri yürütülecektir. Proje, sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve üretimde yeşil dönüşüm konularına katkı sunacak ve gelecek dönemde şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Sun Tekstil") önemli bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacaktır. Resmi proje başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olan ve 36 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen Avrupa Komisyonu projesi için Sun Tekstil hibe payı 297.875 Avro olacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080271BIST