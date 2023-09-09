***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2023 00:19
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılı 2. Çeyrek Dönemine ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı ve analist sunumu ekte sunulmuş olup, www.suntekstil.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü, diğer raporlar bölümünde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193504
BIST
'
18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0349
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0161
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.656,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.656,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8331
|26,8365
|% 0,13
|
|Euro
|28,6931
|28,7296
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3535
|33,5207
|% 0,05
|
|Frank
|29,9388
|30,1192
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1359
|7,1717
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|1,83
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.008
|11.129
|20,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|0,49
|