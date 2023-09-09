***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılı 2. Çeyrek Dönemine ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı ve analist sunumu ekte sunulmuş olup, www.suntekstil.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü, diğer raporlar bölümünde yayınlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193504BIST