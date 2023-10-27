***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2023 17:26
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Murat Sağman hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.
Bu çerçevede, 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Murat Sağman, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210956
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
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|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
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|KENT
|665,50
|9.998.472
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|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
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|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
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|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
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|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
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|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
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|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
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|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
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|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
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|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
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|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
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|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
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|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
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|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
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|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
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|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
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|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
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|18:05
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|Dolar
|28,1657
|28,1667
|% 0,02
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|Euro
|29,7827
|29,7854
|% 0,06
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|Sterlin
|34,1308
|34,3020
|% 0,24
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|Frank
|31,1964
|31,3843
|% -0,01
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|Riyal
|7,5073
|7,5449
|% 0,31
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,69
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|Altın Gr.
|1.822
|1.822
|24,56
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|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.019
|12.215
|167,00
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|Yarım
|6.028
|6.133
|84,00
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|Çeyrek
|3.005
|3.066
|42,00
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|Gümüş.Ons
|23,09
|23,15
|0,32
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|Gümüş Gr.
|20,94
|20,98
|0,33
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|B. Petrol
|89,97
|89,97
|2,04
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