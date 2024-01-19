***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 18:31
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.04.2023 tarihli duyurumuz ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Sun Tekstil'in Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsa üzerine kuracağı yaklaşık 16.000 m2 üretim tesisinin ve bağlı ortaklığımız Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Torbalı'da bulunan arsasına kuracağı yaklaşık 8.750 m2 yeni binanın inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Yapılmakta olan yatırımlarla ilgili proje detaylandırılması, yapı ruhsatı alınması ve üretimle ilgili tedarikçi firmada yaşanan gecikmeler nedeniyle, Sun Tekstil'in yeni tesisinin 2024 yılı Nisan ayı sonuna kadar, Ekoten'in yeni binasının ise 2024 yılının Temmuz ayı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241754
BIST