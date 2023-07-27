***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.07.2023 17:33
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 135.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.600.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 15.000.000 37.500.000,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 Nâma
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 120.600.000 301.500.000,000 250,00000 B Grubu B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 135.600.000 339.000.000,000 250,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 339.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 339.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle, 474.600.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 339.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 27.07.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SUNTK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175858
BIST