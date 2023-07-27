***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 135.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.600.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 15.000.000 37.500.000,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 NâmaB Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 120.600.000 301.500.000,000 250,00000 B Grubu B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 135.600.000 339.000.000,000 250,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 339.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 339.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle, 474.600.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 339.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 27.07.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SUNTK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175858BIST