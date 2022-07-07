***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviELVAN ÜNLÜTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Sun Tekstil Sanayi ve Tic A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 34.12 A ve B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA SABRİ ÜNLÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tor Demir Metal Ürünleri ve Makine Pazarlama San. Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞEFİKA GÜNSELİ ÜNLÜTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yat. Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 28.58 A ve B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMELİS VEKİLOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2022 İcrada Görevli Sun Tekstil Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırELİF İDİL TÜRKMENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (komite başkanı), Denetim Komitesi (komite üyesi), Riskin Erken Teşhisi Komitesi (komite üyesi)DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Inveo Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (komite üyesi), Denetim Komitesi (komite başkanı), Riskin Erken Teşhisi Komitesi (komite başkanı)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043154BIST