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***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

24.10.2022 15:21
***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***SUPER*** SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimize ait Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm maddeler 09/06/2004 15/06/2004 6071
3 21/09/2004 24/09/2004 6143
6 05/09/2005 08/09/2005 6385
2 30/01/2006 02/02/2006 6484
6 20/06/2007 25/06/2007 6837
6 17/10/2007 23/10/2007 6921
6 26/03/2008 31/03/2008 7031
6 20/02/2009 25/02/2009 7257
3, 6 30/04/2009 06/05/2009 7305
6 19/11/2009 25/11/2009 7446
2, 3, 4, 6 24/12/2010 30/12/2010 7719
6 30/12/2011 05/01/2012 7977
6 28/12/2012 04/01/2013 8229
6 31/12/2013 09/01/2014 8482
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 08/07/2014 14/07/2014 8611
6 04/09/2014 10/09/2014 8650
6 18/12/2014 24/12/2014 8722
6 12/02/2015 18/02/2015 8761
6 28/12/2016 03/01/2017 9233
6 21/02/2017 27/02/2017 9272
3 13/12/2018 19/12/2018 9727
6 27/05/2019 31/05/2019 9841



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073592


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BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 62,15 369.395.872 % 10,00  
DITAS 36,08 10.366.353 % 10,00  
KERVN 0,66 2.509.581 % 10,00  
SODSN 30,14 1.089.049 % 10,00  
SUMAS 92,40 549.595 % 10,00  
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15:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6053 18,6114 % 0,16  
Euro 18,3031 18,3133 % -0,09  
Sterlin 20,9691 21,0743 % 0,14  
Frank 18,5099 18,6214 % -0,22  
Riyal 4,9359 4,9607 % 0,14  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 -9,02  
Altın Gr. 987 987 -3,71  
Cumhuriyet 6.631 6.732 -46,00  
Tam 6.661 6.754 45,00  
Yarım 3.245 3.298 18,00  
Çeyrek 1.628 1.650 9,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,23  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 -0,09  
B. Petrol 89,81 89,81 -1,53  
Seans Raporu 15:52
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